Тим впервые вышел в четвертьфинал Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Франции Гаэля Монфиса (10) со счётом 6:2, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.
Доминик дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, ни одной двойной ошибки и брейка. Тим впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Australian Open. Ранее его лучшим результатом на этих соревнованиях был выход в четвёртый круг.
За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Тим поспорит либо с испанцем Рафаэлем Надалем, получившим первый номер посева, либо с хозяином кортов Ником Кирьосом (23). Соревнования в Мельбурне завершатся 2 февраля.
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