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Россиянки завершили борьбу на Australian Open в парном разряде

Россиянки завершили борьбу на Australian Open в парном разряде
Теннис / Australian Open 2020 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогли пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В третьем круге она в дуэте с американкой Элисон Риске проиграла представительнице Беларуси Арине Соболенко и бельгийке Элисе Мертенс (3) со счётом 7:5, 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Кудерметова и Риске, посеянные под 13-м номером, 1 раз подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в полуфинал Соболенко и Мертенс поспорят с победительницами матча Чань Латиша (Китайский Тайбэй)/Чань Хаочин (Китайский Тайбэй, 7) — Моника Никулеску (Румыния)/Мисаки Дои (Япония).

Кудерметова была последней россиянкой на Australian Open в парном разряде. Ранее из борьбы выбыли Екатерина Александрова, Анна Калинская и Анна Блинкова.

Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
27 января 2020, понедельник. 06:30 МСК
Элисон Риске
США
Элисон Риске
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Э. Риске В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 2
5 		6 6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
Э. Мертенс А. Соболенко
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