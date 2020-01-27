Россиянки завершили борьбу на Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогли пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В третьем круге она в дуэте с американкой Элисон Риске проиграла представительнице Беларуси Арине Соболенко и бельгийке Элисе Мертенс (3) со счётом 7:5, 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Кудерметова и Риске, посеянные под 13-м номером, 1 раз подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в полуфинал Соболенко и Мертенс поспорят с победительницами матча Чань Латиша (Китайский Тайбэй)/Чань Хаочин (Китайский Тайбэй, 7) — Моника Никулеску (Румыния)/Мисаки Дои (Япония).

Кудерметова была последней россиянкой на Australian Open в парном разряде. Ранее из борьбы выбыли Екатерина Александрова, Анна Калинская и Анна Блинкова.