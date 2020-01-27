Надаль отреагировал на гибель Брайанта в авиакатастрофе
Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал известие о гибели легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта в авиакатастрофе.
«Ужасная новость. Трагическая гибель одного из величайших спортсменов мира. Коби Брайант, его дочь Джианна и другие пассажиры. Мои соболезнования его жене и семьям погибших. Я в шоке», — написал Надаль в своём «инстаграме».
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Надаль сегодня, 27 января, в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.
Поцелуй Надаля девочки как извинение. В США за такое могли бы подать в суд
Рафаэль Надаль случайно попал в юную боллгёрл мячом, после чего поцеловал и подарил свою бандану.
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