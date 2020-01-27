Хачанов — о Брайанте: сложно поверить, что его не стало

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал известие о гибели знаменитого баскетболиста Коби Брайанта в авиакатастрофе. Двукратный олимпийский чемпион и его дочь Джианна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта.

«Вдохновение. Икона. Легенда. Сложно поверить, что его не стало. Нам будет тебя не хватать. Покойся с миром, Коби», — написал Хачанов в своём «твиттере».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Хачанов в третьем круге Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах проиграл австралийцу Нику Кирьосу.