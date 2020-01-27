Джокович — о гибели Брайанта: у меня нет слов
16-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович выразил соболезнования семье Коби Брайанта в связи с его гибелью.
«Коби был великолепным наставником и другом. Ты и твоя дочь будете жить вечно в наших сердцах. У меня нет слов, чтобы передать глубочайшие соболезнования Брайантам и каждой семье, которой коснулась эта трагедия. Покойся с миром», – написал Джокович в своём «твиттере».
Легендарный спортсмен Коби Брайнт погиб при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). На борту вместе с баскетболистом находилась 13-летняя дочь Джинна Брайант.
Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с представителем Канады Милошем Раоничем.
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