Макинрой — о Маргарет Корт: федерация не знает, что делать с этой сумасшедшей тётушкой

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой выразил недовольство решением Федерации тенниса Австралии сегодня, 27 января, отметить достижения 24-кратной чемпионки мэйджоров Маргарет Корт. Корт помимо теннисных достижений известна тем, что является ярой противницей однополых браков.

«Длиннее списка её достижений только одно — список её гомофобных заявлений. Федерация тенниса Австралии столкнулась с дилеммой — что же делать с этой сумасшедшей тётушкой? Решение? „Мы признаём её достижения 1970 года, но мы не будет отмечать её как личность“. Что? Это так не работает. Нельзя отделить личность от её достижений», — приводит слова Макинроя FOX Sports Australia.

Australian Open завершится 2 февраля.