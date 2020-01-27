Медведев проиграл в пяти сетах в четвёртом подряд турнире «Большого шлема»

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Australian Open 2020 под четвёртым номером, уступил представителю Швейцарии Стэну Вавринке (15) в стадии 1/8 финала чемпионата. Матч завершился со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 2:6. Для российского спортсмена эта встреча стала четвёртым кряду поражением в пяти сетах в турнирах «Большого шлема» начиная с выступления в первом круге турнира «Ролан Гаррос» в 2019 году.

«Ролан Гаррос»-2019. 1-й круг. Эрбер (Франция) – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

Уимблдон-2019. 3-й круг. Гоффен (Бельгия) – 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.

US Open-2019. Финал. Надаль (Испания) – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Australian Open-2020. 4-й круг. Вавринка (Швейцария) – 2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 2:6.