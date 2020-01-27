Тарпищев объяснил поражение Медведева в 1/8 финала Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии со швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.
«Даниилу не хватило более рациональной игры. В принципе матч выигрывался при, повторюсь, более рациональной игре, Даниил свалился на более короткий обмен ударами, что позволило Вавринке играть в корт и иметь преимущество в розыгрыше. Также Даниил неудачно сыграл тай-брейк. Помимо всего этого не хватило хладнокровия в тактическом плане.
Если бы Медведев играл подлиннее и передавал бы игру при такой же мощности в разные точки — выиграл бы матч. Со времён того, как Даниил обыгрывал Вавринку, ничего особо не изменилось. Медведев стал сильнее и был фаворитом матча, в отличие от прошлых. Вавринке нечего было терять, и он рисковал, и рисковал он очень удачно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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