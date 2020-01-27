Ник Кирьос вышел на матч в майке «Лейкерс» в память о Коби Брайанте
Австралийский теннисист Ник Кирьос, посеянный на Australian Open 2020 под номером 23, вышел на матч с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем в майке баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» с номером 8 в память о погибшем баскетболисте Коби Брайанте.
Видео доступно в официальном «твиттере» ATP.
На протяжении всей карьеры Коби Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Номера 8 и 24, под которыми играл Брайант, выведены из обращения в «Лейкерс» с 2017 года.
Легендарный спортсмен погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибло девять человек.
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