Павлюченкова одолела Кербер и вышла в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 30-м номером, пробилась в четвертьфинал, обыграв представительницу Германии Анжелику Кербер (17) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.

Павлюченкова 4 раза подала навылет, активно выиграла 71 очко и совершила 36 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 2 эйса, 35 виннеров и 29 неточностей.

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Павлюченкова поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.

В 2019 году победительницей Открытого чемпионата Австралии стала японка Наоми Осака, в финале обыгравшая чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.