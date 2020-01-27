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Павлюченкова одолела Кербер и вышла в четвертьфинал Australian Open

Павлюченкова одолела Кербер и вышла в четвертьфина
Павлюченкова одолела Кербер и вышла в четвертьфинал Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 30-м номером, пробилась в четвертьфинал, обыграв представительницу Германии Анжелику Кербер (17) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.

Павлюченкова 4 раза подала навылет, активно выиграла 71 очко и совершила 36 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 2 эйса, 35 виннеров и 29 неточностей.

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Павлюченкова поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.

В 2019 году победительницей Открытого чемпионата Австралии стала японка Наоми Осака, в финале обыгравшая чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Australian Open (ж). 4-й круг
27 января 2020, понедельник. 10:50 МСК
Анжелика Кербер
18
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 4 2
6 5 		7 7 6
         
Анастасия Павлюченкова
30
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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