Шарапова не выступит на турнире WTA в Санкт-Петербурге
5-кратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова не примет участия в турнире WTA в Санкт-Петербурге. Об этом заявил генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев.
«Спортивный уровень турнира, как всегда, будет на высшем уровне, но есть малоприятное известие — Мария Шарапова, с которой была договорённость, не сможет сыграть в Петербурге. Состояние её плеча не позволяет участвовать — она взяла паузу. Несмотря на большое желание сыграть на турнире, здоровье не позволило», – заявил Медведев на пресс-конференции.
В прошлом году россиянка завершила участие в турнире в Санкт-Петербурге, снявшись с матча второго круга из-за травмы плеча.
St. Petersburg Ladies Trophy пройдёт с 16 по 22 февраля.
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