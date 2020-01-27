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Рублёв проиграл Звереву в 1/8 финала Australian Open

Рублёв проиграл Звереву в 1/8 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 17-м номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв представителю Германии Александру Звереву (7) со счётом 4:6, 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Вторая ракетка России 5 раз подал навылет, активно выиграл 17 очков и совершил 24 невынужденные ошибки. На счету его соперника 11 эйсов, 34 виннера и 23 неточности.

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Зверев поспорит со швейцарцем Стэном Вавринкой, получившим 15-й номер посева.

Действующим победителем Australian Open является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир в Мельбурне завершится 2 февраля.

Australian Open (м). 4-й круг
27 января 2020, понедельник. 11:50 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 4    
6 		6 6    
             
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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