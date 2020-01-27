Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Екатерина Макарова завершит карьеру в феврале

Екатерина Макарова завершит карьеру в феврале
Теннис / WTA 0

Турнир WTA в Санкт-Петербурге станет прощальным для российской теннисистки Екатерины Макаровой. Об этом рассказал генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев, сообщают РИА «Новости».

«После турнира в Петербурге Макарова завершит карьеру. Наши соревнования станут для неё прощальными», – заявил Медведев на пресс-конференции.

Екатерина Макарова является экс восьмой ракеткой мира в одиночном разряде и бывшим лидером парного рейтинга WTA. В 2016 году Макарова выиграла золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в парном разряде с соотечественницей Еленой Весниной, обыграв в финале представительниц Швейцарии Тимю Бачински и Мартину Хингис.

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy пройдёт с 16 по 22 февраля.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020