Екатерина Макарова завершит карьеру в феврале
Турнир WTA в Санкт-Петербурге станет прощальным для российской теннисистки Екатерины Макаровой. Об этом рассказал генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев, сообщают РИА «Новости».
«После турнира в Петербурге Макарова завершит карьеру. Наши соревнования станут для неё прощальными», – заявил Медведев на пресс-конференции.
Екатерина Макарова является экс восьмой ракеткой мира в одиночном разряде и бывшим лидером парного рейтинга WTA. В 2016 году Макарова выиграла золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в парном разряде с соотечественницей Еленой Весниной, обыграв в финале представительниц Швейцарии Тимю Бачински и Мартину Хингис.
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy пройдёт с 16 по 22 февраля.
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