Екатерина Макарова завершит карьеру в феврале

Турнир WTA в Санкт-Петербурге станет прощальным для российской теннисистки Екатерины Макаровой. Об этом рассказал генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев, сообщают РИА «Новости».

«После турнира в Петербурге Макарова завершит карьеру. Наши соревнования станут для неё прощальными», – заявил Медведев на пресс-конференции.

Екатерина Макарова является экс восьмой ракеткой мира в одиночном разряде и бывшим лидером парного рейтинга WTA. В 2016 году Макарова выиграла золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в парном разряде с соотечественницей Еленой Весниной, обыграв в финале представительниц Швейцарии Тимю Бачински и Мартину Хингис.

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy пройдёт с 16 по 22 февраля.