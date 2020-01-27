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Видеообзор победы Надаля в матче с Кирьосом в 1/8 финала Australian Open

Видеообзор победы Надаля в матче с Кирьосом в 1/8 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв хозяина кортов Ника Кирьоса (23) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 3 часа 38 минут.

Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года первая ракетка мира поспорит с австрийцем Домиником Тимом, получившим пятый номер посева.

Соревнования завершатся 2 февраля. Действующим победителем Australian Open является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале уроженец Белграда обыграл Надаля со счётом 6:3, 6:2, 6:3.

Надаль обыграл Кирьоса в четвёртом круге Australian Open
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