Вавринка: мне было тяжело играть с Медведевым
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал победу в матче с россиянином Даниилом Медведевым в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.
«Это был восхитительный матч, потрясающая атмосфера. Мне было тяжело играть с Даниилом. В четвёртом и пятом сетах мне пришлось повысить уровень своей игры. Я находился в поисках решений.
Во второй и третьей партиях я немного потерял уверенность в себе, боролся сам собой, чтобы играть в свой теннис. Мне пришлось сражаться и сохранять позитивный настрой. Я очень рад такому результату", — приводит слова Вавринки Metro.
За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Вавринка поспорит с немцем Александром Зверевым.
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