Медведев объяснил, почему за карьеру не выиграл ни одного пятисетового матча

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 2:6 ответил на вопрос, почему он за карьеру не выиграл ни одного пятисетового матча.

«Думаю, с одной стороны, это нормально. Опыт — ключевой момент во многих вещах. Конечно, чем больше пятисетовых матчей ты проводишь, тем больше опыта получаешь, даже если проигрываешь их. Но когда ведёшь 2:0 по сетам, то стараешься выиграть в трёх, а не доводить дело до пятого.

Что касается меня, я не люблю играть пять сетов. Устаю. Но я хочу победить. Да, пока я не выиграл ни одного пятисетового матча в жизни. В следующий раз постараюсь лучше", — цитирует Медведева Metro.

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