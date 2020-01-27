Надаль: невозможно держать всё под контролем, играя против Кирьоса

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над хозяином кортов Ником Кирьосом в четвёртом круге Australian Open 2020. Матч завершился со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
«Это был очень тяжёлый матч. Вначале я контролировал игру, но невозможно держать всё под контролем, играя против Ника. Когда я ошибся на своей подаче во втором сете, было очень сложно сделать брейк. В четвёртом сете я сыграл ужасно, но это часть спорта, которую необходимо принять. Я пытался восстановиться психологически к тай-брейку. Когда Ник играет с позитивным настроем, он делает многое для всего тенниса. Он один из самых талантливых в ATP, и мне нравится его выступление на этом турнире», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.
В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Надаль встретится с австрийцем Домиником Тимом.
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