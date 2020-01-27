Видеообзор победы Павлюченковой в матче с Кербер в 1/8 финала Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 30-м номером, пробилась в четвертьфинал, обыграв представительницу Германии Анжелику Кербер (17) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.
Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».
За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Павлюченкова поспорит с двукратной чемпионкой мэйджоров испанкой Гарбинье Мугурусой.
В 2019 году победительницей Открытого чемпионата Австралии стала японка Наоми Осака, в финале обыгравшая чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Павлюченкова в минувшем розыгрыше дошла до четвертьфинала, где проиграла американке Даниэль Коллинз — 6:2, 5:7, 1:6.
Павлюченкова одолела Кербер и вышла в четвертьфинал Australian Open
Павлюченкова одолела Кербер и вышла в четвертьфинал Australian Open
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