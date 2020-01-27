Павлюченкова осталась довольна своей игрой в победном матче с Кербер на Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 30-м номером, прокомментировала выход в четвертьфинал. Ранее она обыграла представительницу Германии Анжелику Кербер со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2.

«Считаю, что мы обе сыграли на высоком уровне. Не думала, что Кербер будет действовать настолько агрессивно. Был тяжёлый матч. Но я довольна, что справилась», — приводит слова Павлюченковой пресс-служба WTA.

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Павлюченкова поспорит с двукратной чемпионкой мэйджоров испанкой Гарбинье Мугурусой.

В 2019 году победительницей Открытого чемпионата Австралии стала японка Наоми Осака, в финале обыгравшая чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Павлюченкова в минувшем розыгрыше дошла до четвертьфинала, где проиграла американке Даниэль Коллинз — 6:2, 5:7, 1:6.