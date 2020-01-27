Павлюченкова: Кербер была просто как зверь

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (30) рассказала о победе над представительницей Германии Анжеликой Кербер (17) в четвёртом круге Australian Open 2020. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2.

«Проигрыш в первом сете? Что делать, нужно продолжать играть. Конечно, обидно было, потому что 5:2 и новые мячи, и моя подача, и, казалось, всё так гладко шло. В этом и заключается теннис и спорт, каждое очко нужно играть. Она сегодня была просто как зверь. Все мы знаем, что у неё невероятный характер, поэтому она с любого счёта играла, и даже в третьем сете, хоть и 6:2, всё могло повернуться в любой момент. Я очень рада, что смогла устоять и выиграть», – сказала Павлюченкова в интервью для Eurosport.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии россиянка встретится с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой.