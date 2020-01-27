Мугуруса: 32-й номер рейтинга WTA? Кого он волнует?

Испанка Гарбинье Мугуруса после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии поделилась ожиданиями от матча с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
В поединке четвёртого круга Мугуруса обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счётом 6:3, 6:3.
«Павлюченкова работает с моим бывшим тренером Сэмом Сьюмиком? Я играю с теннисисткой, а не с её командой. Сосредоточена на своей сопернице, больше добавить нечего. С Сэмом мы закончили работать, потому что завершился цикл. Вместе было добыто много побед, но пришёл момент, когда мне захотелось перемен.
32-й номер рейтинга WTA? Кого он волнует? Возможно, он отражает последние результаты, но потом ты выходишь на корт и начинаешь играть. Я не помню рейтинг своих соперниц, но знаю их и как они играли ранее. Безусловно, чем ты выше, тем красивее цифра. Но после стольких лет в туре это уже не имеет для меня особого значения», — цитирует Мугурусу пресс-служба турнира.
- 27 января 2020
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