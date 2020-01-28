Янчук: Павлюченкова? Сейчас в Мельбурне наступил её звёздный час

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил игру российской теннисистки Анастасии Павлюченковой на Australian Open 2020. Он надеется, что в Мельбурне ей удастся завоевать титул.

«На этом AO у Павлюченковой есть внутренняя собранность и вера в свои силы. Она давно играет на высоком уровне, имеет хороший удар справа и слева, но с психологией случались проблемы. У неё было много встреч, где она не могла реализовать свой потенциал в нужный момент.

Сейчас в Мельбурне наступил её звездный час. При новом тренере мы видим Павлюченкову, которая открывается с лучшей стороны и способна побороться с игроками из топ-10. А учитывая, что сейчас в женском теннисе нет явного лидера, турнир в Австралии может выиграть любой из участников четвертьфинала. Надеюсь, что это будет Настя", — цитируют Янчука «Известия».