Дель Потро выписан из больницы после операции на колене
Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро перенёс вторую операцию на коленной чашечке. Он сообщил в «Инстаграме», что уже выписался из больницы.
«Возвращаюсь домой, буду отдыхать. Ещё раз большое спасибо за любовь и поддержку в эти трудные времена. Крепко всех обнимаю!» – написал дель Потро в «Инстаграме».
Напомним, из-за проблем с коленом дель Потро пропускает Australian Open 2020.
В 2019 году аргентинец в 12 матчах одержал 8 побед. Последняя официальная игра дель Потро состоялась в середине июня на соревнованиях в Лондоне. После стартовой победы над Денисом Шаповаловым Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании. После этого аргентинец перенёс операцию на колене.
В прошлом сезоне дель Потро не выиграл ни одного титула.
Дель Потро снялся с Australian Open. Его по-прежнему беспокоит боль в колене
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