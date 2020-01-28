Дель Потро выписан из больницы после операции на колене

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро перенёс вторую операцию на коленной чашечке. Он сообщил в «Инстаграме», что уже выписался из больницы.

«Возвращаюсь домой, буду отдыхать. Ещё раз большое спасибо за любовь и поддержку в эти трудные времена. Крепко всех обнимаю!» – написал дель Потро в «Инстаграме».

Напомним, из-за проблем с коленом дель Потро пропускает Australian Open 2020.

В 2019 году аргентинец в 12 матчах одержал 8 побед. Последняя официальная игра дель Потро состоялась в середине июня на соревнованиях в Лондоне. После стартовой победы над Денисом Шаповаловым Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании. После этого аргентинец перенёс операцию на колене.

В прошлом сезоне дель Потро не выиграл ни одного титула.