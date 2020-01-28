Кенин обыграла Жабер и стала первой полуфиналисткой Australian Open
Американская теннисистка и уроженка России Софья Кенин обыграла в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:4,6:4 и вышла в полуфинал турнира.
Матч длился 1 час 32 минуты. Кенин выиграла 75 очков. В полуфинале она встретится с победительницей пары Эшли Барти — Петра Квитова. На данный момент это наивысшее достижение 21-летней спортсменки на турнирах «Большого шлема».
Напомним, в четвертьфинал турнира также вышла представительница России, Анастасия Павлюченкова. Она сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой 29 января в 3:00 мск.
Читайте также
- 28 января 2020
-
05:08
-
00:49
-
00:42
-
00:20
- 27 января 2020
-
21:54
-
20:44
-
19:45
-
18:39
-
17:05
-
16:47
-
16:36
-
16:23
-
16:08
-
16:03
-
15:53
-
15:36
-
15:23
-
15:04
-
14:57
-
14:18
-
14:07
-
13:49
-
13:40
-
13:39
-
13:22
-
13:06
-
12:08
-
11:59
-
11:42
-
11:21
-
10:56
-
10:41
-
10:18
-
09:33
-
09:17
Партнерский контент