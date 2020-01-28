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Кенин обыграла Жабер и стала первой полуфиналисткой Australian Open

Кенин обыграла Жабер и стала первой полуфиналисткой Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Американская теннисистка и уроженка России Софья Кенин обыграла в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:4,6:4 и вышла в полуфинал турнира.

Матч длился 1 час 32 минуты. Кенин выиграла 75 очков. В полуфинале она встретится с победительницей пары Эшли Барти — Петра Квитова. На данный момент это наивысшее достижение 21-летней спортсменки на турнирах «Большого шлема».

Напомним, в четвертьфинал турнира также вышла представительница России, Анастасия Павлюченкова. Она сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой 29 января в 3:00 мск.

Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Софья Кенин
15
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Онс Жабер
78
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
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