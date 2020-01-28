Кенин обыграла Жабер и стала первой полуфиналисткой Australian Open

Американская теннисистка и уроженка России Софья Кенин обыграла в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:4,6:4 и вышла в полуфинал турнира.

Матч длился 1 час 32 минуты. Кенин выиграла 75 очков. В полуфинале она встретится с победительницей пары Эшли Барти — Петра Квитова. На данный момент это наивысшее достижение 21-летней спортсменки на турнирах «Большого шлема».

Напомним, в четвертьфинал турнира также вышла представительница России, Анастасия Павлюченкова. Она сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой 29 января в 3:00 мск.