Барти обыграла Квитову в четвертьфинале Australian Open 2020

Австралийская теннисистка Эшли Барти, занимающая первое место в рейтинге WTA, вышла в полуфинал турнира Australian Open 2020 в Мельбурне (Австралия), обыграв представительницу Чехии Петру Квитову (8-е место рейтинга WTA) со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.

Барти пять раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 12.



В полуфинале Australian Open австралийка встретится с американской теннисисткой Софьей Кенин, которая обыграла представительницу Туниса Онс Жабер.



Australian Open 2020 проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.