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Барти обыграла Квитову в четвертьфинале Australian Open 2020

Барти обыграла Квитову в четвертьфинале Australian Open 2020
Теннис / Australian Open 2020 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти, занимающая первое место в рейтинге WTA, вышла в полуфинал турнира Australian Open 2020 в Мельбурне (Австралия), обыграв представительницу Чехии Петру Квитову (8-е место рейтинга WTA) со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.

Барти пять раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 12.

В полуфинале Australian Open австралийка встретится с американской теннисисткой Софьей Кенин, которая обыграла представительницу Туниса Онс Жабер.

Australian Open 2020 проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.

Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2020, вторник. 04:55 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6  
6 6 		2  
         
Петра Квитова
8
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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