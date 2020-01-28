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Федерер получил предупреждение за нецензурное выражение в четвертьфинале AO

Федерер получил предупреждение за нецензурное выражение в четвертьфинале AO
Теннис / Australian Open 2020 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, получил предупреждение за нецензурное выражение, сказанное в четвертьфинальном матче с 100-й ракеткой мира американцем Теннисом Сандгреном.

Журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере» сообщает, что уроженец Базеля выразил недовольство таким решением судьи Марьяны Вельович, однако та ответила Роджеру, что его слова чётко слышал судья на линии.

Федерер выиграл первый сет со счётом 6:3, затем проиграл второй — 2:6 и уступает с брейком в третьем. При счёте 0:3 в третьей партии швейцарец сначала вызвал физиотерапевта, а затем и вовсе покинул корт для получения медицинской помощи.

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