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Федерер одолел Сандгрена в четвертьфинале Australian Open, отыграв 7 матчболов

Федерер одолел Сандгрена в четвертьфинале Australian Open, отыграв 7 матчболов
Теннис / Australian Open 2020 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, пробился в полуфинал, одолев 100-ю ракетку мира американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 31 минуту.

Бывшая первая ракетка мира 5 раз подал навылет, активно выиграл 44 очка и совершил 56 невынужденных ошибок. На счету Тенниса 27 эйсов, 73 виннера и 53 неточности. В четвёртом сете американец не реализовал 7 матчболов.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Федерер поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 2) — Милош Раонич (Канада, 32).

Действующим победителем Australian Open является вторая ракетка мира серб Джокович. Турнир завершится 2 февраля.

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2020, вторник. 07:00 МСК
Теннис Сандгрен
100
США
Теннис Сандгрен
Т. Сандгрен
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 6 8 3
6 		2 2 7 10 6
             
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
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