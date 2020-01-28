Федерер одолел Сандгрена в четвертьфинале Australian Open, отыграв 7 матчболов

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, пробился в полуфинал, одолев 100-ю ракетку мира американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 31 минуту.



Бывшая первая ракетка мира 5 раз подал навылет, активно выиграл 44 очка и совершил 56 невынужденных ошибок. На счету Тенниса 27 эйсов, 73 виннера и 53 неточности. В четвёртом сете американец не реализовал 7 матчболов.



За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Федерер поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 2) — Милош Раонич (Канада, 32).



Действующим победителем Australian Open является вторая ракетка мира серб Джокович. Турнир завершится 2 февраля.