Иванишевич и Мартинес введены в Международный зал теннисной славы

Хорват Горан Иванишевич и испанка Кончита Мартинес были включены в Международный зал теннисной славы. Об этом сообщили в официальном «твиттере» организации.
Пост доступен в официальном «твиттере» Международного зала теннисной славы.
«Это большая честь. Я горжусь тем, что стал первым представителем Хорватии в Зале славы. Я благодарен комитету, благодарен моим фанатам, которые поддерживали меня в голосовании и на протяжении всей карьеры. Для меня честь стать частью Зала славы», – приводит слова Иванишевича официальный сайт Tennis Hall of Fame.
В 1992 году Иванишевич стал бронзовым призёром Олимпийских игр, в 1994 году занял вторую строчку в рейтинге ATP, в 2001 году выиграл Уимблдон. В 2004 году хорват завершил карьеру.
Испанка Кончита Мартинес становилась медалисткой Олимпийских игр в 1992, 1996 и 2004 годах. В 1994 году также выиграла Уимблдон, а в 1995-м стала второй в рейтинге WTA. Спортсменка завершила выступления в 2006 году.
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