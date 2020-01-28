Федерер — о победе над Сандгреном: я верю в чудеса

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, прокомментировал выход полуфинал. В четвертьфинале он одолел 100-ю ракетку мира американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. В четвёртом сете Роджер отыграл семь матчболов.

«Иногда просто везёт. Я надеялся, что он, возможно, не выполнит удар навылет на матчболе. Кто знает, что может случиться? Думаю, сегодня мне невероятно повезло. В ходе матча я чувствовал себя всё лучше и просто старался играть.

Я верю в чудеса. Например, мог начаться дождь… Я позволил ему победить меня стильно, но он этого не сделал. Я всё ещё здесь и, конечно, очень счастлив", — цитирует Федерера официальный сайт тура.

За выход в финал Федерер поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Милош Раонич (Канада).