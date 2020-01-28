Кирьос: развиваюсь как человек, а не как теннисист

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в четвёртом круге Australian Open 2020. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

«Я разбит после вчерашнего поражения. В таких матчах я больше всего хочу побеждать. Однако я чувствую, что развиваюсь как человек. Насчёт своей игры в теннис я не особо беспокоюсь», – цитирует австралийца Tennis 365.

На послематчевый комментарий Надаля о том, что Кирьос — один из самых талантливых теннисистов в мире, Ник ответил: «Я ценю его слова, но я и сам это знаю. Я знал это последние четыре года».

«Мне сложно выходить на матчи с одинаковым настроем раз за разом. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе», – добавил Кирьос.