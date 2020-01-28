Кирьос: развиваюсь как человек, а не как теннисист
Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в четвёртом круге Australian Open 2020. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
«Я разбит после вчерашнего поражения. В таких матчах я больше всего хочу побеждать. Однако я чувствую, что развиваюсь как человек. Насчёт своей игры в теннис я не особо беспокоюсь», – цитирует австралийца Tennis 365.
На послематчевый комментарий Надаля о том, что Кирьос — один из самых талантливых теннисистов в мире, Ник ответил: «Я ценю его слова, но я и сам это знаю. Я знал это последние четыре года».
«Мне сложно выходить на матчи с одинаковым настроем раз за разом. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе», – добавил Кирьос.
Читайте также
- 28 января 2020
-
12:19
-
12:16
-
12:07
-
11:56
-
11:51
-
11:47
-
11:29
-
10:48
-
10:32
-
10:18
-
09:54
-
09:47
-
08:54
-
07:00
-
05:08
-
00:49
-
00:42
-
00:20
- 27 января 2020
-
21:54
-
20:44
-
19:45
-
18:39
-
17:05
-
16:47
-
16:36
-
16:23
-
16:08
-
16:03
-
15:53
-
15:36
-
15:23
-
15:04
-
14:57
-
14:18
-
14:07
Партнерский контент