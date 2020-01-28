Джокович победил Раонича и сыграет с Федерером в полуфинале Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышел в полуфинал, обыграв представителя Канады Милоша Раонича (32) со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 2 часа 49 минут.
Действующий чемпион 4 раза подал навылет, активно выиграл 29 очков и совершил 14 невынужденных ошибок. На счету Раонича 18 эйсов, 48 виннеров и 48 неточностей.
За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года 32-летний уроженец Белграда поспорит с 20-кратным чемпионом мэйджоров швейцарцем Роджером Федерером (3), который одолел американца Тенниса Сандгрена — 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3.
Australian Open 2020 завершится 2 февраля.
Читайте также
- 28 января 2020
-
15:04
-
15:00
-
14:39
-
13:44
-
13:15
-
12:19
-
12:16
-
12:07
-
11:56
-
11:51
-
11:47
-
11:29
-
10:48
-
10:32
-
10:18
-
09:54
-
09:47
-
08:54
-
07:00
-
05:08
-
00:49
-
00:42
-
00:20
- 27 января 2020
-
21:54
-
20:44
-
19:45
-
18:39
-
17:05
-
16:47
-
16:36
-
16:23
-
16:08
-
16:03
-
15:53
-
15:36
Партнерский контент