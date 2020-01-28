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Джокович победил Раонича и сыграет с Федерером в полуфинале Australian Open

Джокович победил Раонича и сыграет с Федерером в полуфинале Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышел в полуфинал, обыграв представителя Канады Милоша Раонича (32) со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 2 часа 49 минут.

Действующий чемпион 4 раза подал навылет, активно выиграл 29 очков и совершил 14 невынужденных ошибок. На счету Раонича 18 эйсов, 48 виннеров и 48 неточностей.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года 32-летний уроженец Белграда поспорит с 20-кратным чемпионом мэйджоров швейцарцем Роджером Федерером (3), который одолел американца Тенниса Сандгрена — 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3.

Australian Open 2020 завершится 2 февраля.

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2020, вторник. 11:00 МСК
Милош Раонич
35
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 6 1    
6 		6 7 7    
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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