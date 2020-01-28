Федерер: я отыграл семь матчболов? Думал, что три

Швейцарец Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, прокомментировал выход в полуфинал. В четвертьфинале 38-летний уроженец Базеля одолел 100-ю ракетку мира американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. В четвёртом сете Роджер отыграл семь матчболов.

«Если честно, когда мне сказали, что я отыграл семь матчболов, я ответил: „Что?“ Думал, их было три. В какой-то момент всё стало как в тумане. Наверное, в паре моментов я отлично подал. Я не помню. Я четырежды не смог подать первым мячом на матчболах? Да? Серьёзно? Даже не помню.

Я думал, что если он сможет выполнить удар с бэкхенда по линии или просто выполнит сильный удар, то он рискнёт сделать это, потому что никогда не знаешь, представится ли ещё такая возможность. Думаю, он правильно играл в важные моменты. Именно поэтому мне немного жаль его, потому он не сделал ничего неправильного. Всё решила удача. Я оказывался на его месте. Это очень болезненно. Мне невероятно повезло», — приводит слова Федерера журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

В полуфинале Роджер сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Федерер: я не заслужил выхода в полуфинал Australian Open