Джокович: матчи с Федерером сделали меня тем, кто я есть

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу в матче с представителем Канады Милошем Раоничем в рамках четвертьфинала Australian Open 2020. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:1). В полуфинальной стадии Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович встретится со швейцарцем Роджером Федерером.
«Я чувствовал себя прекрасно на корте и был очень сфокусирован. Первые сеты проходили именно так, как я хотел, с одним брейком в каждом. Я ощущал себя очень комфортно на подачах. Мне повезло, я избежал неприятностей в третьем сете и сыграл отличный тай-брейк.
Я очень уважаю Роджера и все его спортивные достижения. Матчи с Роджером сделали меня тем игроком, которым я являюсь. Я благодарен за то, что провёл с ними столько игр. То, что сделал Роджер на корте сегодня – это потрясающе. Пускай победит сильнейший», – цитирует Джоковича официальный сайт ATP.
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