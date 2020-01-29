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Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Мугуруса в 1/4 финала Australian Open

Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Мугуруса в 1/4 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Сегодня, 29 января, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова, посеянная под 30-м номером, и представительница Испании Гарбинье Мугуруса. Начало поединка запланировано на 04:30 мск.

По личным встречам впереди испанка — 4-1.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Мугуруса в четвертьфинале Australian Open.

Победительница этого матча за выход в финал поспорит либо с румынкой Симоной Халеп (4), либо с эстонкой Анетт Контавейт (28). Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 1 февраля.

В 2019 году победительницей этого турнира стала японка Наоми Осака.

Павлюченкова одолела Кербер и вышла в четвертьфинал Australian Open
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