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Федерер отреагировал на предупреждение за нецензурное выражение на Australian Open

Федерер отреагировал на предупреждение за нецензурное выражение на Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер прокомментировал получение предупреждения за нецензурное высказывание в четвертьфинальном матче Australian Open с 100-й ракеткой мира американцем Теннисом Сандгреном. Арбитр на вышке не услышала ругательства, о нём сигнализировала судья на линии.

«Раньше мы могли общаться с линейными судьями. Теперь же они мне говорят: „Идите и поговорите с судьёй на вышке“. Хорошо, я пойду. Я вынужден идти через корт, потому что судьям не разрешают говорить с игроками.

Если честно, в том моменте я был очень расстроен. Я не из тех, кто славится разбрасыванием ругательств. Зрители тоже не могли это слышать. Но никаких проблем, я принимаю это.

Моя фраза была на смеси языков. Наверное, судья на линии тоже говорит на разных языках. Я этого не знал. В следующий раз надо будет обратить внимание на судей на линии", — цитирует Федерера FOX Sports Australia.

Федерер в пяти сетах одолел Сандгрена и в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Федерер получил предупреждение за нецензурное выражение в четвертьфинале AO
Федерер: я не заслужил выхода в полуфинал Australian Open
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