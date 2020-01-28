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Чесноков: Макарова своё уже отпахала, у неё ведь и детства как такового не было

Чесноков: Макарова своё уже отпахала, у неё ведь и детства как такового не было
Теннис / WTA 0

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал решение олимпийской чемпионки Екатерины Макаровой завершить карьеру.

«Лена Веснина ещё две-три недели назад сказала мне, что Катя собирается завершить карьеру. Макарова и Веснина победили на Олимпиаде, на трёх турнирах «Большого шлема», одного шага не хватило — не смогли добить только Открытый чемпионат Австралии. Мне всегда жалко, когда карьеру завершает такой сильный игрок. Похожая ситуация была у Елены Дементьевой, когда она сказала, что играет последний сезон и всё, независимо от результатов, но надо выбрать одно из двух — либо ты будешь полностью принадлежать спорту, либо ты всё-таки хочешь создать семейный очаг.

Потенциально у Макаровой много сил, она молодая и может выбрать всё, что захочет в будущем. Иногда профессиональному спортсмену довольно сложно найти себя после завершения карьеры, но, думаю, для неё на первом месте сейчас должна быть семья, дети, а потом только работа. Она своё уже отпахала, у неё ведь и детства как такового не было, потому что с утра до вечера на этом корте", — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Макарова является экс восьмой ракеткой мира в одиночном разряде и бывшим лидером парного рейтинга WTA. В 2016 году Макарова выиграла золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в паре с соотечественницей Еленой Весниной. В одиночном разряде Екатерина выиграла три турнира WTA.

Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова объявила о завершении карьеры
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