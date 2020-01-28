Джокович рассказал, для чего брал медицинский перерыв в матче с Раоничем

Сербский теннисист Новак Джокович подвёл итоги четвертьфинального матча с канадцем Милошем Раоничем на Открытом чемпионате Австралии. В третьем сете уроженец Белграда взял медицинский перерыв перед подачей соперника при счёте 4:4.

«Хочу извиниться перед Милошем, поскольку эта пауза произошла не во время смены сторон. Хочу попросить прощения у болельщиков. Это не было тактической хитростью и случилось непреднамеренно. Мне пришлось так поступить, потому что несколько геймов я почти ничего не видел. Надо было поменять линзы», — приводит слова Джокович Eurosport.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года 32-летний уроженец Белграда поспорит с 20-кратным чемпионом мэйджоров швейцарцем Роджером Федерером (3), который одолел американца Тенниса Сандгрена — 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3.

Australian Open 2020 завершится 2 февраля.