Джокович рассказал, для чего брал медицинский перерыв в матче с Раоничем

Сербский теннисист Новак Джокович подвёл итоги четвертьфинального матча с канадцем Милошем Раоничем на Открытом чемпионате Австралии. В третьем сете уроженец Белграда взял медицинский перерыв перед подачей соперника при счёте 4:4.
«Хочу извиниться перед Милошем, поскольку эта пауза произошла не во время смены сторон. Хочу попросить прощения у болельщиков. Это не было тактической хитростью и случилось непреднамеренно. Мне пришлось так поступить, потому что несколько геймов я почти ничего не видел. Надо было поменять линзы», — приводит слова Джокович Eurosport.
За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года 32-летний уроженец Белграда поспорит с 20-кратным чемпионом мэйджоров швейцарцем Роджером Федерером (3), который одолел американца Тенниса Сандгрена — 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3.
Australian Open 2020 завершится 2 февраля.
- 28 января 2020
-
18:48
-
18:38
-
17:40
-
17:32
-
16:48
-
16:36
-
16:36
-
16:16
-
16:09
-
16:01
-
15:26
-
15:04
-
15:00
-
14:39
-
13:44
-
13:15
-
12:19
-
12:16
-
12:07
-
11:56
-
11:51
-
11:47
-
11:29
-
10:48
-
10:32
-
10:18
-
09:54
-
09:47
-
08:54
-
07:00
-
05:08
-
00:49
-
00:42
-
00:20
- 27 января 2020
-
21:54