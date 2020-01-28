Тарпищев: я плохо отношусь к решению Макаровой завершить карьеру

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение олимпийской чемпионки Екатерины Макаровой завершить карьеру.



«Я плохо отношусь к такому решению, Макарова могла ещё играть. Была надежда, правда, слабая, что она сыграет на Олимпиаде в Токио. Тем более у неё защищённый рейтинг в паре, она могла спокойно ехать. Рассчитывали на неё. У Кати проблемы с ахиллом, возможно, из-за этого она приняла такое решение. Но, на мой взгляд, она рано заканчивает карьеру», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».



Макарова является экс восьмой ракеткой мира в одиночном разряде и бывшим лидером парного рейтинга WTA. В 2016 году Макарова выиграла золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в паре с соотечественницей Еленой Весниной. В одиночном разряде Екатерина выиграла три турнира WTA.

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