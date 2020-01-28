Раонич — о 10-м поражении от Джоковича: кажется, у меня оказался не совсем верный план

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем со счётом 4:6, 3:6, 6:7 (1:7). Он уступил уроженцу Белграда во всех 10 очных встречах.

«По-моему, у меня был не совсем верный план. Мне следовало больше варьировать скорость, а не пытаться пробить его. С Новаком сложно играть, когда он ловит кураж. Он часто цеплялся за мою подачу, а мне приходилось отбиваться. В итоге он реализовал свой шанс. Мне стоило играть лучше и немного по-другому.

Джокович отлично принимает вторую подачу, да и на первой он часто достаёт мяч. А ведь ещё он отлично защищается. Эти факторы начинают давить. Новак вытаскивает много подач, заставляя играть всё больше и больше», — цитирует Раонича пресс-служба турнира.

Australian Open 2020 завершится 2 февраля.