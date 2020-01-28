Четыре теннисных турнира в Китае не состоятся из-за коронавируса

Пресс-служба ATP объявила, что четыре «челленджера», которые должны были пройти в марте в Китае, отменены. Причиной послужила охватившая страну эпидемия коронавируса.

В Китае от коронавируса 2019-nCoV уже погибли 106 человек, общее число заболевших превышает 4500 человек. Власти страны изолировали города Ухань и Хуанган и объявили там карантин.

Ранее стало известно, что в Китае из-за коронавируса был отменён олимпийский отборочный турнир по боксу, его перенесли в Иорданию, а Международная федерация баскетбола перенесла олимпийский квалификационный турнир женских сборных из города Фошаня в Белград (Сербия).

Первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован именно в Китае, в городе Ухане. Вирус вызывает не известную ранее форму пневмонии. Заболевшие были выявлены также и в Южной Корее.