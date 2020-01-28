Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Australian Open с Тимом

Надаль поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Australian Open с Тимом
Теннис / Australian Open 2020 0

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сообщил, что ждёт тяжёлого четвертьфинального матча Australian Open с австрийцем Домиником Тимом.

«Я рад играть в этом четвертьфинале против Доминика. Знаю, что должен показать свой лучший теннис, чтобы иметь шансы в матче. Но думаю, что я двигаюсь в правильном направлении на этом турнире, прибавляя с каждым днём.

Это будет тяжёлый матч. Я видел, как он играл в понедельник против Гаэля Монфиса. Тим показал теннис высокого уровня. Мы с ним хорошо знаем друг друга. Мне очень импонирует его игра, его работа. На корте он всегда старается изо всех сил. Это будет сложный и интересный матч», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020