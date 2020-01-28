Надаль поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Australian Open с Тимом

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сообщил, что ждёт тяжёлого четвертьфинального матча Australian Open с австрийцем Домиником Тимом.
«Я рад играть в этом четвертьфинале против Доминика. Знаю, что должен показать свой лучший теннис, чтобы иметь шансы в матче. Но думаю, что я двигаюсь в правильном направлении на этом турнире, прибавляя с каждым днём.
Это будет тяжёлый матч. Я видел, как он играл в понедельник против Гаэля Монфиса. Тим показал теннис высокого уровня. Мы с ним хорошо знаем друг друга. Мне очень импонирует его игра, его работа. На корте он всегда старается изо всех сил. Это будет сложный и интересный матч», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.
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