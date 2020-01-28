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Сафина: Кенин демонстрирует очень умный теннис, классно наблюдать за ней

Сафина: Кенин демонстрирует очень умный теннис, классно наблюдать за ней
Теннис / Australian Open 2020 0

Экс первая ракетка мира россиянка Динара Сафина прокомментировала игру американки Софьи Кенин на Открытом чемпионате Австралии.

Сафина следила за четвертьфинальным матчем Кенин с представительницей Туниса Онс Жабер со скамейки американской теннисистки. Софья пригласила туда Динару после того, как девушки обменялись несколькими сообщениями в «Инстаграме».

Думаю, она очень одарённый игрок. Мне нравится смотреть её матчи. Классно наблюдать, как она борется на корте. Софья демонстрирует очень умный теннис», — приводит слова Сафиной официальный сайт турнира.

В четвертьфинале Australian Open Кенин обыграла Жабер со счётом 6:4, 6:4. В следующем раунде соревнований она встретится с хозяйкой кортов, первой ракеткой мира Эшли Барти.

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