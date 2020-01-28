Сафина: Кенин демонстрирует очень умный теннис, классно наблюдать за ней

Экс первая ракетка мира россиянка Динара Сафина прокомментировала игру американки Софьи Кенин на Открытом чемпионате Австралии.

Сафина следила за четвертьфинальным матчем Кенин с представительницей Туниса Онс Жабер со скамейки американской теннисистки. Софья пригласила туда Динару после того, как девушки обменялись несколькими сообщениями в «Инстаграме».

Думаю, она очень одарённый игрок. Мне нравится смотреть её матчи. Классно наблюдать, как она борется на корте. Софья демонстрирует очень умный теннис», — приводит слова Сафиной официальный сайт турнира.

В четвертьфинале Australian Open Кенин обыграла Жабер со счётом 6:4, 6:4. В следующем раунде соревнований она встретится с хозяйкой кортов, первой ракеткой мира Эшли Барти.