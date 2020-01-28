Тарпищев: Павлюченкова сейчас может победить кого угодно

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил перспективы россиянки Анастасии Павлюченковой на Australian Open — 2020. В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с двукратной чемпионкой мэйджоров, испанкой Гарбинье Мугурусой.

«Наконец-то наступил тот момент, когда Павлюченкова избавилась от травм. Это произошло в апреле. Из-за травм она вообще хотела заканчивать играть в этом году. Но нашёлся человек, который вылечил её. После этого Настя провела нормальный подготовительный период, приобрела стабильность, которой не хватало.

Сейчас Павлюченкова в отдельных матчах может победить кого угодно. С Мугурусой она вполне способна играть, только я не знаю степень её усталости. Всё-таки Настя давно на таких серьёзных турнирах не показывала результат», — цитирует Тарпищева РИА «Новости».

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