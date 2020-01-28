Чакветадзе: новый тренер Павлюченковой прекрасно понимает психологию игры

Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии между россиянкой Анастасией Павлюченковой и испанкой Гарбинье Мугурусой.

«Настя работает с тренером, который сотрудничал со многими топ-теннисистами и прекрасно понимает психологию игры. Он хорошо ставит и техническое, и тактическое оснащение. Специалист топовый, который помогал Мугурусе, она с ним выиграла «Шлем», Азаренко тоже. У него есть опыт, который он сейчас Насте передает. Не так давно они начали работать, и в любом случае потребуется какое-то время, чтобы игра пошла. У Насти сейчас всё хорошо, она большая молодец: прибавила, заиграла стабильно, в передвижении есть прогресс. Поэтому я думаю, это всё благодаря Сэму Сумику достигнуто.

Будет очень сложно, потому что Мугуруса нашла свою игру. Она в двух партиях последние два матча выиграла, очень стабильна, быстро двигается. Конечно, Мугуруса может проиграть любому сопернику, даже очень низко стоящему в рейтинге, но в то же время может выиграть ТБШ. У неё есть для этого игра: мощно пробивает, классная подача. Если передвигается быстро по корту Мугуруса, если она в себе психологически уверена, особенно когда у неё идёт игра, то её очень сложно остановить. Думаю, будет борьба в этом матче. Мугуруса, конечно, не подарок, но у Насти будут возможности, которыми обязательно нужно воспользоваться», — приводит слова Чакветадзе Eurosport.