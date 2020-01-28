Джокович: никогда не подавал лучше, чем сейчас

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, что в межсезонье он старательно работал над своей подачей. По его словам, ни разу за всю карьеру, этот аспект игры не был так хорош в его исполнении, как сейчас.



«Конечно, всё зависит от соперника. Я стараюсь подавать максимально разнообразно. Пробую варьировать тактику.



В этом году на ATP Cup и Australian Open моя подача работает потрясающе. Она позволяет мне выигрывать много лёгких очков. Благодаря высокому проценту попадания первым мячом, я чувствую себя увереннее и спокойнее. Мне проще начинать розыгрыши. В итоге это позволяет показывать высокий уровень тенниса.

В межсезонье мы много работали над подачей. Я отлично себя чувствую, у меня отличный ритм. Знаю, что разные покрытия требуют разных адаптаций. Но считаю, что за всю карьеру я никогда не подавал лучше, чем сейчас», — приводит слова Джоковича пресс-служба Australian Open.



