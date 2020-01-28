Чесноков: Павлюченкова играет в своё удовольствие. Ей по силам победить на Australian Open
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков отметил отличную форму Анастасии Павлюченковой. В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии россиянка встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.
«Павлюченкова работает с тренером Сэмом Сумиком, который долго тренировал Мугурусу. Это может быть на руку Анастасии, которая сейчас находится в очень хорошей форме.
Видно, что она играет в своё удовольствие и может пройти далеко. Ей вполне по силам и турнир выиграть. Конечно, испанка не подарок, но нельзя сказать, что сейчас Гарбинье входит в элиту. Она давно выпала из топ-10", — цитируют Чеснокова «Известия».
Ранее в полуфинал Australian Open 2020 уже вышли первая ракетка мира австралийка Эшли Барти и американка Софья Кенин.
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