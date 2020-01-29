Зверев: в матче с Медведевым Вавринка показал, почему считается настоящим чемпионом

Немецкий теннисист Александр Зверев отметил высокий уровень игры швейцарца Стэна Вавринки в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии с россиянином Даниилом Медведевым.



Вавринка смог одержать волевую победу и выиграл матч со счётом 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 и вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет со Зверевым.



«Стэн многократный победитель турниров «Большого шлема». С ним будет очень трудно играть. В том матче он показал почему считается настоящим чемпионом. Он не просто одержал волевую победу над Медведевым, но и продемонстрировал действительно отличный теннис. Вавринка по-прежнему один из самых сложных соперников в Туре, особенно здесь, в Австралии», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

Четвертьфинальный матч Australian Open Стэн Вавринка — Александр Зверев состоится 29 января. Начало — в 06:30 мск.