Павлюченкова проиграла Мугурусе в четвертьфинале Australian Open-2020

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинальном матче турнира россиянка уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счётом 5:7, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут.

За выход в финал турнира Мугуруса сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая в своём четвертьфинальном матче разгромила представительницу Эстонии Аннет Контавейт (31-е место рейтинга WTA) со счётом 6:1, 6:1.

Australian Open-2020 проходит с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла представительницу Чехии Петру Квитову.