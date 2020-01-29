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Павлюченкова проиграла Мугурусе в четвертьфинале Australian Open-2020

Павлюченкова проиграла Мугурусе в четвертьфинале Australian Open-2020
Теннис / Australian Open 2020 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинальном матче турнира россиянка уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счётом 5:7, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут.

За выход в финал турнира Мугуруса сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая в своём четвертьфинальном матче разгромила представительницу Эстонии Аннет Контавейт (31-е место рейтинга WTA) со счётом 6:1, 6:1.

Australian Open-2020 проходит с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла представительницу Чехии Петру Квитову.

Australian Open (ж). 1/4 финала
29 января 2020, среда. 04:30 МСК
Гарбинье Мугуруса
32
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Анастасия Павлюченкова
30
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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