Павлюченкова проиграла Мугурусе в четвертьфинале Australian Open-2020

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинальном матче турнира россиянка уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счётом 5:7, 3:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут.
За выход в финал турнира Мугуруса сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая в своём четвертьфинальном матче разгромила представительницу Эстонии Аннет Контавейт (31-е место рейтинга WTA) со счётом 6:1, 6:1.
Australian Open-2020 проходит с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла представительницу Чехии Петру Квитову.
- 29 января 2020
-
06:16
-
04:12
-
00:49
-
00:49
-
00:00
- 28 января 2020
-
23:59
-
23:48
-
23:40
-
22:19
-
20:57
-
20:50
-
20:20
-
20:10
-
19:33
-
18:48
-
18:38
-
17:40
-
17:32
-
16:48
-
16:36
-
16:36
-
16:16
-
16:09
-
16:01
-
15:26
-
15:04
-
15:00
-
14:39
-
13:44
-
13:15
-
12:19
-
12:16
-
12:07
-
11:56
-
11:51