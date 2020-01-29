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Два представителя России вышли в четвертьфинал юниорского Australian Open

Два представителя России вышли в четвертьфинал юниорского Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Егор Агафонов пробился в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии, обыграв представителя Чехии Мартина Крумиха со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:3). За выход в полуфинал россиянин поспорит с латвийцем Карлисом Озолиньшем (12).

В соревнованиях девушек в четвертьфинал вышла одна россиянка — Полина Кудерметова (8). В третьем круге она победила француженку Обан Дроге — 6:3, 0:6, 6:4. Следующей соперницей Кудерметовой будет китаянка Чжуосюань Баи (13), которая оказалась сильнее россиянки Дарьи Шнайдер — 6:4, 6:3.

Ещё одна россиянка Элина Аванесян проиграла Веронике Базак из Польши со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 2:6. На взрослом Australian Open представителей России не осталось.

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