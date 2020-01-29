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Зверев победил Вавринку на Australian Open и впервые вышел в полуфинал ТБШ

Зверев победил Вавринку на Australian Open и впервые вышел в полуфинал ТБШ
Теннис / Australian Open 2020 0

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под седьмым номером, пробился в полуфинал, обыграв представителя Швейцарии Стэна Вавринку (15) со счётом 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут.

Александр 13 раз подал навылет, активно выиграл 34 очка и совершил 28 невынужденных ошибок. На счету его соперника 4 эйса, 35 виннеров и 39 неточностей. Зверев впервые сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема».

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года уроженец Гамбурга поспорит с победителем поединка Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Доминик Тим (Австрия, 5). Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович.

Australian Open (м). 1/4 финала
29 января 2020, среда. 06:30 МСК
Стэн Вавринка
15
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 4 2  
1 		6 6 6  
             
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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