Зверев победил Вавринку на Australian Open и впервые вышел в полуфинал ТБШ

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под седьмым номером, пробился в полуфинал, обыграв представителя Швейцарии Стэна Вавринку (15) со счётом 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут.



Александр 13 раз подал навылет, активно выиграл 34 очка и совершил 28 невынужденных ошибок. На счету его соперника 4 эйса, 35 виннеров и 39 неточностей. Зверев впервые сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема».

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года уроженец Гамбурга поспорит с победителем поединка Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Доминик Тим (Австрия, 5). Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович.

